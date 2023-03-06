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ايران تصدر 600 مليون دولار من منتجات الشركات المعرفية خلال 9 لأشهر

ايران تصدر 600 مليون دولار من منتجات الشركات المعرفية خلال 9 لأشهر
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

نجحت ايران في تصدير 600 مليون دولار من منتجات الشركات المعرفية خلال الاشهر الـ 9 الاولى من العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس الحالي)

العالم - ايران

هذا ما تم اعلانه خلال الاجتماع الـ 19 للجنة تنسيق العلاقات الخارجية والذي انعقد اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية الايرانية، والذي تمحور حول 3 قضايا هي ازاحة الستار عن الموقع الالكتروني الناطق بالانكليزية لقسم الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية ومناقشة احدث انجازات الاجهزة المختلفة العاملة في مجال المنتجات القائمة على المعرفة ومناقشة اداء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وباكستان.

وتم الاعلان خلال هذا الاجتماع ان الشركات المعرفية الايرانية نجحت في تصدير 600 مليون دولار من منتجاتها الى دول مختلفة في الشهور الـ 9 الاولى من العام الايراني الحالي وان هناك توقعات بزيادة حجم التصدير بمقدار 10 % خلال العام المقبل.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري خلال هذا الاجتماع ان وزير المالية الباكستاني سيزور ايران قريبا للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

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