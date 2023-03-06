وزير التجارة الايراني: صادراتنا الى افريقيا تضاعفت

العالم - ايران

وفي حديثه على هامش المؤتمر الدولي للتعاون العلمي التجاري بين ايران ودول غرب افريقيا، قال رضا فاطمي امين: ان احد محاور اهتمامنا يتمثل في قارة افريقيا التي تمتلك طاقات وفرصا كبيرة، مضيفا ان حجم صادرات سلعنا الى افريقيا ازداد بنسبة 100 بالمائة خلال العام الحالي.

وأضاف: ان ملتقى ايران ودول غرب افريقيا الذي ينعقد على مدار 3 أيام، هو من اوائل الملتقيات التي تعقد على هذا المستوى، حيث يشارك في هذا الملتقى مسؤولون وناشطون اقتصاديون من 10 دول غرب افريقيا.

ولفت الى انه خلال هذا الملتقى، تم عقد صفقات بقيمة 850 مليون دولار، وسيتم التوقيع على مذكرات تفاهم بقيمة اكثر من مليار دولار. وقد تم التخطيط ليقوم وفد مؤلف من 50 شخصا من المسؤولين والناشطين الاقتصاديين المشاركين في هذا المؤتمر بتفقد الوحدات الانتاجية في البلاد بما فيها قطاع الفولاذ وبناء السفن والنفط والغاز و...، مضيفا ان دول غرب افريقيا لديها طاقات كبيرة في المناجم، وأن شركاتنا التي تمتلك قدرات عالية في مجال المناجم بإمكانها ان تستفيد من هذه الطاقات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول غرب افريقيا.

كما وصف وزير التجارة الايراني، عقد الملتقى الدولي للتعاون العلمي التجاري بين ايران ودول غرب افريقيا بأنه منعطف هام لتطوير العلاقات الاقتصادية الايرانية مع هذه الدول، مبينا اننا في علاقاتنا الاقتصادية بصدد التعاون مع الدول التي يعتبر اقتصادها مكملا لاقتصادنا.