الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير التجارة الايراني: صادراتنا الى افريقيا تضاعفت

وزير التجارة الايراني: صادراتنا الى افريقيا تضاعفت
الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان صادرات ايران الى افريقيا قد تضاعفت خلال العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023).

العالم - ايران

وفي حديثه على هامش المؤتمر الدولي للتعاون العلمي التجاري بين ايران ودول غرب افريقيا، قال رضا فاطمي امين: ان احد محاور اهتمامنا يتمثل في قارة افريقيا التي تمتلك طاقات وفرصا كبيرة، مضيفا ان حجم صادرات سلعنا الى افريقيا ازداد بنسبة 100 بالمائة خلال العام الحالي.
وأضاف: ان ملتقى ايران ودول غرب افريقيا الذي ينعقد على مدار 3 أيام، هو من اوائل الملتقيات التي تعقد على هذا المستوى، حيث يشارك في هذا الملتقى مسؤولون وناشطون اقتصاديون من 10 دول غرب افريقيا.

ولفت الى انه خلال هذا الملتقى، تم عقد صفقات بقيمة 850 مليون دولار، وسيتم التوقيع على مذكرات تفاهم بقيمة اكثر من مليار دولار. وقد تم التخطيط ليقوم وفد مؤلف من 50 شخصا من المسؤولين والناشطين الاقتصاديين المشاركين في هذا المؤتمر بتفقد الوحدات الانتاجية في البلاد بما فيها قطاع الفولاذ وبناء السفن والنفط والغاز و...، مضيفا ان دول غرب افريقيا لديها طاقات كبيرة في المناجم، وأن شركاتنا التي تمتلك قدرات عالية في مجال المناجم بإمكانها ان تستفيد من هذه الطاقات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول غرب افريقيا.

كما وصف وزير التجارة الايراني، عقد الملتقى الدولي للتعاون العلمي التجاري بين ايران ودول غرب افريقيا بأنه منعطف هام لتطوير العلاقات الاقتصادية الايرانية مع هذه الدول، مبينا اننا في علاقاتنا الاقتصادية بصدد التعاون مع الدول التي يعتبر اقتصادها مكملا لاقتصادنا.

روابط ذات صلة

حجم التبادل التجاري بين ايران والهند بلغ 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي

وزير الصناعة: الصادرات الإيرانية تجاوزت 50 مليار دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمين عام منظمة شنغهاي: إيران من الدول المؤثرة في المنطقة والعالم

وزيرة خارجية ألمانيا تزور بغداد غداً

دولة أوروبية تتخلى عن لغتها الأم لصالح لغة جارتها والشارع ينتفض غضبا

"ديلي ميل": بريطانيا تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار

اللواء باقري: نصنع صواريخ باليستية لتدمير الاهداف البحرية المتحركة

دعوى قضائية تبرز الضغط المالي على أفراد العائلة المالكة في السعودية