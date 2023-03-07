الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

إصدار الجواز الإلكتروني للمواطنين العراقيين في يوم واحد

إصدار الجواز الإلكتروني للمواطنين العراقيين في يوم واحد
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الجواز الإلكتروني سيصدر للمواطنين خلال يوم واحد.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح نافذة الجواز الإلكتروني، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف سيادته على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق".

وثمن السوداني بحسب البيان "جهود العاملين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، الذي يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)".

وأشار إلى، أن" الجواز الإلكتروني الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".

وحثّ المواطنين على" عدم الاستعانة بالمعقبين إذ لا مكان لهم في هذا الإصدار الجديد"، مشيرا إلى، أن" الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وفي مختلف المجالات".

روابط ذات صلة

الوائلي يصدر 6 توصيات لمدراء المنافذ الحدودية العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا: التنظيمات الإرهابية تواصل التحضير لمسرحيات كيميائية لاتهام دمشق

في رسالة مشتركة لـ"الاتحاد البرلماني الدولي".. منظمات حقوقية : لا تسمحوا للبحرين تلميع سجلها الحقوقي المزري

إصدار الجواز الإلكتروني للمواطنين العراقيين في يوم واحد

ايران تنتقد تسييس ملف سوريا الكيمياوي وتعتبره استراتيجية فاشلة

أولیانوف: زيارة غروسي لطهران كانت بناءة جدا

الامين العام لمنظمة شنغهاي يلتقي امير عبداللهيان