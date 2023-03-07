إصدار الجواز الإلكتروني للمواطنين العراقيين في يوم واحد

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح نافذة الجواز الإلكتروني، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف سيادته على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق".

وثمن السوداني بحسب البيان "جهود العاملين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، الذي يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)".

وأشار إلى، أن" الجواز الإلكتروني الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد".

وحثّ المواطنين على" عدم الاستعانة بالمعقبين إذ لا مكان لهم في هذا الإصدار الجديد"، مشيرا إلى، أن" الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وفي مختلف المجالات".