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بعد التطبيع.. قناة أم بي سي تثير غضب الشارع العربي

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أثارت قناة إم بي سي ذات الشعبية الواسعة في الشارع العربي غضب شبكات التواصل الاجتماعي بعد ما عقدت شراكة مع شركة إسرائيلية وأصبحت في دائرة المطبعين مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. شبكة إم بي سي السعودية، تعتبر من الشبكات المؤثرة في الشارع العربي، والتي تروج لسياسات الرياض. إم بي سي استقلت قطار التطبيع مع الاحتلال، عبر عقد شراكة مع شركة إسرائيلية. والآتي أعظم.

ووردت تعليقات كثيرة من الناشطين حول انضمام ام بي سي للتطبيع مع الاحتلال حيث كتبت "يافا" حول هذا الموضوع مغردة: "بارنتر هي شركة اتصالات اسرائيلية تقدم خدمات عسكرية لوحدات السايبر التابعة لأجهزة الشاباك والموساد".

وجاء في حساب "سليل المحارب الجسور" حول هذا الموضوع: "لا يمثلون الشعب السعودي، ولا الومهم كثيرا فالحكام طغاة".

وغرد "عبدالله عبد الرحمن" حول هذا الموضوع كاتبا: "إنتهى عصر الإستعمار العسكري وأتى عصر الإحتلال الفكري والتقافي وهو أخطر من العسكري من ما يسمونه الفن والتقافة و الأفلام والمسلسلات والمهرجانات ومن خلال كل هذا يمررون أفكارهم وثقافاتهم".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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