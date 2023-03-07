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شاهد.. هكذا تفاعل نشطاء التواصل العرب مع إصابة 'بايدن' بالسرطان

الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

تفاعل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع الرئيس الأميركي "جو بايدن" بعد إصابته بسرطان الخلايا القاعدية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. قبل أيام أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تلقى علاجا من مرض السرطان، وتحديدا ما يسمى بسرطان الخلايا القاعدية، هذا الإعلان أثار تساؤلات حول حالة بايدن ووضعه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

شهدت مواقع التواصل في العالم العربي تعليقات كثيرة حول إصابة بايدن بالسرطان حيث كتب "رجائي أبو عابد" حول هذا الموضوع مغردا: "أصبحت حالة بايدن في وضع سئ بعد انتشار السرطان وهو كبير في السن هذا تم موافقة الجميع في الحزب وقريبا سوف يصدر القرار".

وغرد "علي يحيى" حول إصابة بايدن بالسرطان: "سرطان الكذب والكبر والغرور".

وكتب "أحمد شمعة" حول هذا الموضوع: "السيناريوهات المحتملة ترشح جو بايدن للرئاسة وهذا يعني عجز الحزب الديمقراطي عن تصدير وجوه قابلة للترشح عكس الجمهوري الذي أفرز ثلاثة مرشحين بالإضافة لترامب".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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