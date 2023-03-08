احياء ليلة النصف من شعبان ذكرى مولد قائم آل محمد (عج) في لبنان

العالم-لبنان



وأحيا القطاع الخامس في حزب الله ليلة النصف من شعبان ذكرى مولد قائم آل محمد (عج)، عبر سلسلة من الاحتفالات والإحياءات نظمت في مختلف بلدات القطاع، وذلك بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي (عج)، والهيئات النسائية، وقد شهدت مشاركة واسعة من الأهالي.

ففي حسينية بلدة امهز اقيم مولد بالمناسبة أحياه المنشد عباس حسن وفرقته، وجرى توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة ثقافية عن حياة صاحب الذكرى (عج).

وفي بلدة اللبوة، اقيم احتفال في مسجد الامام علي (ع) تحدث فيه مدير مركز امان للارشاد الاسري الشيخ مصطفى يزبك، بعده قرأ مولد نبوي، ثم جابت مسيرة شموع شوارع البلدة وسط هتافات مهدوية، وختمت المسيرة امام باحة عاشوراء بقراءة دعاء الفرج.

وانسحبت احياءات ليلة الخامس عشر من شعبان على مساجد بلدات القطاع (حلبتا-زبود-العين-النبي عثمان-حربتا-صبوبا-البزالية-شعت-نبحا-قرحا-الرام-الجوبانية-قليلة والحرفوش) التي شهدت مشاركة جماعية في الأعمال الخاصة بالليلة الشريفة.

وللمناسبة عينها، نظم القطاع الثالث- الغربي لحزب الله، بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي (عج)، والهيئات النسائية مراسم إحياء ليلة النصف من شعبان في بلدات: اليمونة وفلاوى والحفير والسعيدة وبوداي وكفردان والتليلة والنبي رشادة وطاريا وشمسطار وكفردبش.

واطلقت في بلدة حدث بعلبك المفرقعات النارية ابتهاجًا بالمناسبة العظيمة.

وفي السياق، نظمت الهيئات النسائية وكشافة الإمام المهدي (عج) في بلدة بيت صليبي، مسيرة شموع جابت احياء البلدة، وتوقفت عند مسجد البلدة، حيث انطلق إحياء الأعمال الخاصة بالليلة المباركة.