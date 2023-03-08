رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر

العالم - ايران

وفي كلمة القاها رئيس الجمهورية في حفل افتتاح مستشفى الامام المهدي (عج) في طهران اليوم الاربعاء بالتزامن مع الذكرى العطرة لميلاد الامام المهدي (عج)، اكد على ان تقديم الخدمات للشعب الايراني هو امر قيم ومدعاة للفخر وان هذه الانجازات تسجل باسم نظام الجمهورية الاسلامية .

كما اشاد رئيس الجمهورية بعمل وأداء الكوادر الطبية في التصدي لفيروس كورونا قائلا ان المعدات الطبية في غرف العمليات في ايران تضاهي وتنافس نظيراتها في خارج البلاد وهذا انجاز وعمل جدير بالتقدير.

واضاف رئيس الجمهورية : اثناء زيارات المسؤولين الايرانيين الى خارج البلاد يتم عرض منتجات الشركات المعرفية الايرانية في مجال الطب والاعلان بان 97 بالمئة من الادوية في البلاد يتم انتاجها في الداخل ، مؤكدا ضرورة العمل من اجل ان تصبح هجرة (الأدمغة) عكسية وتهيئة الظروف لتصدير المنتجات الى الخارج .

واشار رئيس الجمهورية الى المراكز الطبية الهامة في مدن شيراز ومشهد وطهران مؤكدا اهمية ان يأتي الوافدون الى ايران الى هذه المدن لتلقي العلاج .

يذكر ان مستشفى الامام المهدي (عج) الذي افتتح في طهران اليوم يعتبر اكبر واحدث مستشفى تم انشائه بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران وهو مستشفى يتمتع بنظام ذكي.