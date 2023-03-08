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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تحدد يوم الجمعة القادم يوم غضب في وجه سياسات حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي
وزير الخارجية الايراني يتوجه الى العاصمة التركية انقرة للقاء مسؤولين أتراك وزيارة المناطق المتضررة من الزلزال
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة الخليل تعلن الإضراب التجاري الشامل والحداد العام على أرواح شهداء جنين يوم غد الأربعاء
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 08-03-2023
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الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.