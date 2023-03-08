وزارة الأمن الإيرانية تصدر بياناً حول تسميم طلاب المدارس

العالم - ايران

وجاء في بيان وزارة الإمن : فيما يتعلق بمسألة المعاناة التي واجهها بعض طلاب عدد من المدارس في البلاد والتي حدثت في الأسابيع الأخيرة، فان منتسبي وزارة الأمن بدأوا التحقيق اللازم منذ الأحداث الأولى التي وقعت في البلاد والتي بدأت في مدينة قم المقدسة، وأصبحت هذه التحقيقات أساساً لإدخال بعض الأجهزة الأخرى المتعلقة بالموضوع ثم، بالتوازي مع تكرار أحداث مماثلة، ركزوا أكثر وأكثر على هذه القضية ووسعوا نطاق البحث.

وأضاف البيان: على الرغم من اكتشاف أسباب بعض الحوادث السابقة من خلال سلسلة من التحقيقات والمتابعات، إلا أن استحالة التعميم العلمي للحالات المكتشفة على جميع الحالات المبلغ عنها، تجعلنا نتريث في الإعلام، حتى نحصل على نتائج صحيحة يمكن تعميمها على باقي الحالات.

وأضاف: الآن وبعد الأوامر الحاسمة والمطاعة للقائد الحكيم للثورة الإسلامية (مد ظله العالي) بشأن تلك الأحداث وبعد حضور رئيس الجمهورية آية الله الدكتور رئيسي في وزارة الأمن حيث جدد تأكيده على الأوامر السابقة في هذا الصدد، واستجابة للمطالبة المشروعة لمراجع التقليد، وأئمة الجمعة المحترمين، وأولياء الطلاب الأعزاء، وغيرهم من فئات الشعب الإيراني فإن منتسبي وزارة الأمن يؤكدون أنهم سيواصلون بكل ما أوتوا من قوة وخبرة وما لديهم من معدات تحقيقاتهم الأمنية والفنية ومتابعتهم بشكل مستمر على مدار الساعة وبلا كلل وبالتعاون مع جميع الأجهزة التابعة في الوسط الأمني المقتدر في البلاد، حتى يتم تحقيق نتيجة حاسمة ونهائية، وإنهم لن يدخروا شيئا على هذا الطريق حتى التضحية بحياتهم.

وخلص البيان إلى القول: لقد واجه منسبوا وزارة الأمن العديد من التحديات والحالات المعقدة، وبفضل الله تعالى قادت تضحياتهم الخاصة، إلى التغلب على التحديات و قضايا معادية للأمن، وفي هذه الحالة أيضا سيحالفهم النجاح أيضا إن شاء الله.