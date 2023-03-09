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واشنطن تجهز أوكرانيا لـ’هجوم الربيع’

واشنطن تجهز أوكرانيا لـ’هجوم الربيع’
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات لاستخدامها في هجوم الربيع.

العالم - الأميرکيتان

وأشار في مقابلة مع قناة СNN التلفزيونية، إلى أن بلاده ستزود أوكرانيا بمعلومات لهجوم الربيع المحتمل، لكن يجب على سلطات كييف بالذات تحديد مسار الأعمال القتالية.

وأضاف كيربي: "يجب على الرئيس زيلينسكي، تقرير ما يجب القيام به في الربيع، وأين سيتم الهجوم، ومقدار القوة التي يجب استخدامها للقيام بذلك. نحن طبعا من جانبنا سنقدم المعلومات وسنقدم النصائح والمشورة، ولكن في النهاية يعود الأمر إلى الرئيس زيلينسكي لتحديد مدى إمكانية تحقيق الأهداف".

أكد الجانب الروسي مرات عديدة، على أن مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن تزيد من تورط الولايات المتحدة المباشر في النزاع الأوكراني، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها في العلاقات بين دولتين نوويتين.

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