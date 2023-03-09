اعتقال خلية إرهابية موالية لـ'داعش' في المغرب

العالم- المغرب

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (الجهاز المكلف محاربة الإرهاب)، في بيان، تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، تراوح أعمارهم ما بين 19 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم بالتحضير لتنفيذ مخططات إرهابية.

وأوضح المكتب المركزي أن القوات الأمنية اعتقلت المشتبه فيهم الثلاثة في سوق الأربعاء (غربيّ البلاد) وتطوان (شمال) والعرائش (شمال غرب)، في عمليات متزامنة.

وحجزت الأجهزة الأمنية في عمليات المداهمة "أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ"داعش" وتحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الإرهابية للجماعات المنضوية تحت لواء "داعش" بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية"، بحسب البيان.

وتشير المعلومات الأولية، بحسب المكتب المركزي، إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا "الولاء" لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

وأوضحت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات "داعش" بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه فيهم، وفق المكتب، في سياق تنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.