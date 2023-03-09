جدل بين السلطة والمعارضة حول واردات المغرب من النفط الروسي

العالم - خاص بالعالم

واردات المغرب من النفط الروسي تخلِّف الجدل النقاش أُثير، قبل أيام، بُعيد حديث داخل مجلس النواب المغربي عن شراء النفط الروسي بأثمنة قليلة، وبيعه للمغاربة بثمن عال، هكذا وصف الفريق الاشتراكي الأمر في صيغة سؤال برلماني موجّه لوزيرة الاقتصاد والمالية.



الموضوع تمددت رقعته على مواقع التواصل الاجتماعي بلسان المواطنين، بعد أن خطّه مداد صحف محلية، ولم تتردد بعض منصات الإعلام الرقمي المحلي في إلقاء الضوء عن رأي المعارضة الحكومية.

الحكومة المغربية، وفي غمرة هذا كله، خرجت، بتصريح يُعلل موقفها وبالأرقام.

وفي آخر ما استجد، تَدْخل على الخط النقابة المغربية للبترول والغاز بقول مفنِّد للرائج.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز Cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير

في غضون ذلك، ومن زاوية حقوقية، نادت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتقصي الوضع وإحياء محطة لا سامير من جديد.

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