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جدل بين السلطة والمعارضة حول واردات المغرب من النفط الروسي

الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

تشهد الساحة السياسية في المغرب جدلا متواصلا بين السلطة والمعارضة، واتهامات متبادلة بعد أن أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن المغرب من بين الدول التي تحصل على المنتجات النفطية القادمة من موسكو، بعد توقف هذه الإمدادات إلى دول أوروبا.

العالم - خاص بالعالم

واردات المغرب من النفط الروسي تخلِّف الجدل النقاش أُثير، قبل أيام، بُعيد حديث داخل مجلس النواب المغربي عن شراء النفط الروسي بأثمنة قليلة، وبيعه للمغاربة بثمن عال، هكذا وصف الفريق الاشتراكي الأمر في صيغة سؤال برلماني موجّه لوزيرة الاقتصاد والمالية.

الموضوع تمددت رقعته على مواقع التواصل الاجتماعي بلسان المواطنين، بعد أن خطّه مداد صحف محلية، ولم تتردد بعض منصات الإعلام الرقمي المحلي في إلقاء الضوء عن رأي المعارضة الحكومية.

الحكومة المغربية، وفي غمرة هذا كله، خرجت، بتصريح يُعلل موقفها وبالأرقام.

وفي آخر ما استجد، تَدْخل على الخط النقابة المغربية للبترول والغاز بقول مفنِّد للرائج.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز Cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير

في غضون ذلك، ومن زاوية حقوقية، نادت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتقصي الوضع وإحياء محطة لا سامير من جديد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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