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بالصور.. وزير الخارجية الإيراني يضع إكليلاً من الزهور على قبر الراحل حافظ الأسد

بالصور.. وزير الخارجية الإيراني يضع إكليلاً من الزهور على قبر الراحل حافظ الأسد
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

وضع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

العالم - إيران

وضمن زيارته إلى سوريا زار أميرعبداللهيان قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وقرأ الفاتحة على روحه، كما دون تذكاراً في دفتر الزوار.

ووصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان اليوم الخميس إلى سوريا، متوجهاً من أنقرة إلى سوريا، بعد رحلة كانت تهدف زيارة المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وعملية إغاثة منكوبي الزلزال.

وسيلتقي امير عبداللهيان خلال زيارته لسوريا، الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك سيجتمع مع نظيره السوري ويتفقد المناطق المتضررة بالزلزال للتعبير عن التضامن والتعاطف مع سوريا حكومة وشعبا.

ووصل امير عبداللهيان الى العاصمة التركية أنقرة صباح أمس الأربعاء وتحدث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع الاخير إنه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا ، اكد قائد الثورة الاسلامیة ورئیس الجمهوریة على ضرورة التضامن مع متضرري الزلزال في تركيا ومساعدتهم.

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