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سوريا تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

سوريا تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعربت سوريا عن اعتزازها بالخطوات النضالية والوقفات المشرفة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واستعدادهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام، مجددة إدانتها ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم: “تعبر حكومة الجمهورية العربية السورية عن اعتزازها بالخطوات النضالية والوقفات المشرفة لأخوتنا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وقيامهم بعقد جلسات تعبئة وتنظيم، استعداداً لخوض معركة الإضراب عن الطعام المقرر بدؤها في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، تحت عنوان (بركان الحرية أو الشهادة)، والتي جاءت كرد فعل على إعلان ما تسمى “إدارة السجون الإسرائيلية” البدء بإجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، كتقليص مياه الشرب، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة”.

وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وحقه بالحرية والاستقلال، وتدين بأشد العبارات الممارسات والإجراءات الفاشية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أنها انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان.

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سوريا تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين