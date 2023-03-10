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"حماس" تتبنى عملية تل أبيب

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تبنت حركة "حماس"، فجر يوم الجمعة، عملية تل أبيب التي نفذت مساء يوم الخميس.

العالم-فلسطين

وقالت في بيان: "نزفّ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا ونبارك عمليته البطولية ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد".

وأضافت أن الشهيد القسامي المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عاما)، أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله، نفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب المحتلة، مساء الخميس، والتي جاءت ردا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته.

وتابعت الحركة قائلة: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، ونبارك عمليته البطولية، لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جريمة الاغتيال صباح اليوم في بلدة جبع، ومجزرة جنين الثلاثاء، وجرائم الاحتلال اليومية التي تصاعدت بحقّ أهلنا ومدننا ومقدساتنا بتحريض فجّ من حكومة الاحتلال الفاشية".

واختتمت البيان بالقول: "نحذر الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه وإيغاله في دماء أبناء شعبنا وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ونتوعده بالمزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة طالما استمر عدوانه وتصاعدت جرائمه، فشعبنا متأهبٌ للدفاع عن نفسه والانتقام لدماء شهدائه، مهما غلت التضحيات".

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