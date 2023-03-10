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قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'

قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أقام قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قبل ظهر اليوم الجمعة صلاة الميت على جثمان المرحوم "حسن غفوري فرد" .

العالم - ايران

و بدأت مراسم التشييع بقراءة السورة المباركة الفاتحة بحضور أفراد عائلة ومجموعة من أقارب الراحل غفوري فرد.

ويُذكران المرحوم "حسن غفوري فرد" هو من أحد النشطاء الفعالين أثناء نضال الثورة الإسلامية وإدارياً متمرساً في الجمهورية الإسلامية الايرانية بحيث كان قد تولى منصب وزارة الطاقة من عام 1981 إلى 1985أثناء رئاسة الشهيد رجائي وآية الله السيد علي الخامنئي.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد تولى عدة مسؤوليات منها مسؤولية النيابة لأربع فترات في المجلس الإسلامي ، ومنصب محافظ خراسان، ونائب الرئيس ورئيس هيئة التربية البدنية ، ومستشار الرئيس في العلوم والتكنولوجيا والاستشارات في الشؤون البحثية ، ورئيس هيئة التفتيش والرقابة في المجلس الأعلى للثورة للثقافة ،وكما تولى رئاسة مجلس الاحزاب الايرانية الى جانب نشاطه في حزب التحالف الاسلامي .

يذكر أن هذا الاستاذ الجامعي قد وافته المنيّة صباح الخميس 9الواقع في اذار/مارس 2023 عن عمر يناهز 79 عاماً بعد فترة زمنية من صراع مع المرض.

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