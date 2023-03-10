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رسالة من الرئيس المصری إلى نظيره الإيطالي بشأن العلاقات الثنائية

رسالة من الرئيس المصری إلى نظيره الإيطالي بشأن العلاقات الثنائية
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حملها سفير مصر الجديد لدى إيطاليا بسام راضي.

العالم- مصر

ووفقا لتصريحات نشرتها "أخبار اليوم" المصرية، فإن ماتاريلا استقبل راضي الذي قدّم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية.

وقال راضي: "الرئيس الإيطالي طلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معبراً عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية وهي الدولة المحورية في منطقة المتوسط التي لها إسهامات هامة فى إطار الأمن الإقليمى بأسره"، حسب تعبيره.

وأوضح السفير المصري الجديد لدى إيطاليا بأنه تلقى توجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي "بالعمل على تطوير والارتقاء بالعلاقات المصرية الإيطالية وتعزيز الشراكة بينهما في جميع المجالات على نحو يدعم المصالح المشتركة للبلدين".

وقال راضي: "تناول اللقاء كذلك ملف الطاقة الذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين والذي تحرص مصر على استمرار التعاون فيه بالوتيرة المكثفة التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة "إيني" في مجال الغاز الطبيعي".

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