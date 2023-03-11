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ليلة الكارثة.. زلزال شمال سوريا

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال مدمر قبل حوالي شهر شمال سوريا .. منطقة مقسمة وممزقة بالفعل جرّاء العدوان على البلاد منذ 12 عاماً.

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