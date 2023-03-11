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مخاطبا الشعوب الناطقة بالإسبانية:

قائد الثورة: أمر جيد ان نتعرف أكثر على بعضنا البعض ونتعاون

قائد الثورة: أمر جيد ان نتعرف أكثر على بعضنا البعض ونتعاون
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع ازاحة الستار عن النسخة الإسبانية من مذكرات قائد الثورة الإسلامية في كاراكاس ، تم نشر رسالة آية الله السيد علي الخامنئي للشعوب الناطقة بالإسبانية.

العالم - ايران

وتم عرض النسخة الإسبانية من مذكرات قائد الثورة الإسلامية بعنوان "الزنزانة رقم 14" خلال مراسم أقيمت في كراكاس عاصمة فنزويلا ، إلى جانب معرض الصداقة الثقافي الإيراني الفنزويلي، بجهود فنزويلية. ونشطاء ثقافيون يتحدثون الإسبانية ووجود شخصيات ثقافية إيرانية وفنزويلية.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا تمكنت من التواصل معكم المتحدثين باللغة الإسبانية من خلال هذا الكتاب ، فسأكون سعيدًا جدًا، هذا جزء قصير من قصتي إنه لأمر جيد أن نتعرف نحن وجميع الشعوب الساعية إلى العدالة على بعضنا البعض أكثر وأن نتعاون أكثر، أسأل الله لكم التوفيق.
السيد علي الخامنئي

يروي كتاب "الزنزانة رقم 14" مذكرات وسيرة آية الله الخامنئي أثناء النضال ضد نظام الشاه البائد وقبل انتصار الثورة الإسلامية، هذا الكتاب هو الترجمة الإسبانية لكتاب "ان مع النصر صبرا" الذي سبق نشره باللغة العربية.

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