خالد الملا: من معاني الوحدة ان نقف جميعا في خندق واحد ضد اعداء الاسلام

العالم-العراق

واعتبر كلمة رئيس جماعة علماء العراق "الشيخ خالد الملا"، ان من معاني الوحدة الاسلامية الحقيقية، هي ان يقف المسلمون جميعا في جبهة وخندق واحد ضد اعداء الاسلام وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني الغاصب وامريكا التي تريد ان تصادر العقول والاخلاق والاموال والاديان.

ويشارك في هذا المؤتمر جمع غفير من كبار العلماء ورجال الدين المسلمين، سنة وشيعة من العراق ودول اخرى؛ بمن فيهم الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام الدكتور حميد شهرياري"، الذي يمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الملتقى الاسلامي الدولي.



علما، ان ديوان الوقف السني العراقي والى جانبه عدد من المؤسسات الاسلامية في هذا البلد، يرعى تنظيم المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية، والذي يقام وفقا للمحاور التالية :



- مفهوم الوحدة من المنظور الاسلامي

- التعايش السلمي في القران والسنة

- اشكالية التكفير في الفقه الاسلامي

- ضوابط الخلاف الفكري شرعيا واخلاقيا

- سبل مواجهة مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب

- دور الاعلام في تعزيز الوحدة

- الخطاب الديني واثره على التعايش السلمي