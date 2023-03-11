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انفجار في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان وإصابة عدة أشخاص

انفجار في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان وإصابة عدة أشخاص
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

أصيب عدة أشخاص، جراء انفجار كبير وقع خلال تجمع للصحفيين في مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان.

العالم - أفغانستان

وذكرت صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "الانفجار استهدف تجمعا من الصحفيين وعلماء الدين وبعض المسؤولين المحليين".

وأضافت الصحيفة أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى".

يأتي ذلك بعد يومين فقط من مقتل حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان، داوود مزمل؛ إثر انفجار استهدف مقره، بالإضافة إلى مسؤول آخر في حركة طالبان".

وذكر المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ، آصف وزيري، أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا، بينما كان في الطابق الثاني لمقر حاكم الولاية.

تسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية، التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد.

ويشن تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات متكررة في عدة أنحاء بأفغانستان، خاصة في العاصمة كابول.

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