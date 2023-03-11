عملية تل أبيب نقطة تحول في الصراع مع الكيان الصهيوني + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حوار مع برنامج "مع الحدث" لقناة العالم الإخبارية أشاد محمد الغول بالشهيد معتز الخواجة، الذي وصفه بالفدائي البطل: الذي ترجم خيار شعبنا الفلسطيني بالرد السريع، كما كل شهداء ومقاومي شعبنا الذين سبقوه على درب الحرية، في إشارة منهم إلى أن معركتنا مع الاحتلال هي معركة مفتوحة ومستمرة حتى زوال الاحتلال عن كل فلسطين.

وأكد الغول قائلاً: بالتأكيد نحن أمام حالة نضالية كفاحية جديدة ذات بعد وامتداد ثوري يمتد في عروق وأذهان وقلوب شعبنا الفلسطيني، نحن أمام جيل شاب جديد.

وأكد أن: الفصائل الفلسطينية أيضا ليست ببعيدة عن المعركة بغض النظر عن تبني فصيل أو كتيبة أو أي تشكيل من التشكيلات، إلا أن المقاومة باعتبارها ثقافة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، والفصائل الفلسطينية ساهمت بشكل مهم في تشكيل حالة الوعي والمقاومة الفلسطينية.

وأضاف: كل هذا يدعونا إلى أننا أمام نقطة تحول في الصراع مع هذا الكيان الصهيوني، خاصة في هذه الظروف الحساسة والدقيقة.. أن تأتي هذه العملية في ظل حالة الاستنفار الأمني لدى الكيان الصهيوني وفي هذا المكان على وجه التحديد في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية: نقول بشكل واضح إن هذه الشجاعة والندرة والبسالة التي يتمتع بها أبناء شعبنا والشباب الفلسطيني الثائر يؤكد أن كل مجازر وجرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب، وأن شعبنا الفلسطيني سيرد الصاع صاعين على كل جريمة يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن العملية لها العديد من الرسائل والدلالات، وأوضح: أولى هذه الرسائل هي موجهة للكيان الصهيوني وفي ظل ما يعيشه الكيان من أزمات داخلية حيث يتآكل من الداخل، وأن الرسالة واضحة في هذا الشارع وفي وسط تل أبيب، في إشارة من المقاومة الفلسطينية إلى أننا جاهزون لنقل المعركة إلى هناك، وأنه عندما يتبنى فصيل فلسطيني أو حماس هذه العملية فهي أيضا رسالة واضحة بأن الرد سيكون في أي مكان وفي أي زمان وفي كل الساحات، ولا يمكن أن نحيد أي ساحة من ساحات النضال.

وشدد على أنه المواجهة مع الاحتلال ستكون مختلفة، مبيناً: لأن ما دام الاحتلال موجود على الأرض الفلسطينية ويبطش ويقتل في أبناء شعبنا على مدار اللحظة فالمقاومة سوف لن تقف مكتوفة الأيدي.

وفي ظل تنامي وتصاعد المقاومة في الضفة أشار محمد الغول إلى أنه وخلال 24 ساعة الماضية حدثت أكثر من 18 نقطة اشتباك مسلح في خطوط المواجهة الشعبية، إضافة إلى ما يحدث في الداخل.

وأضاف: إذا تطلب الأمر ستكون المقاومة جاهزة وستتوحد كل الساحات، وعليك أن تتخيل كيف سيكون المشهد.

وفي إشارة إلى الأزمات الداخلية في الكيان وما يشهده من حال التآكل والصراع والشرخ التام في الكيان الصهيوني وأيضا تصاعد المقاومة الآن أكد محمد الغول قائلاً: نحن أمام فرصة حقيقية بتصعيد المقاومة بكل أشكالها ومكوناتها، وأن ندعم في اتجاه تصعيدها في الضفة المحتلة وفي القدس، باعتبار أن المعركة الأساسية والرئيسية والاستراتيجية هناك.

وخلص القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن: هذه المعركة هي معركة الشعب الفلسطيني ومعركة كل مكونات شعبنا.. حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد، ويجب أن تتكاثف كل الجهود وأن نستخدم فيها كل وسائل وأشكال النضال المتعددة.

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