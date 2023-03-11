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قائد سلاح الجو: إنتاج طائرة ياسين جعل تدريب الطيارين يتم داخل ايران

قائد سلاح الجو: إنتاج طائرة ياسين جعل تدريب الطيارين يتم داخل ايران
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد الطيار " حميد واحدي " أن انتاج طائرة "ياسين"اتاح تدريب الطيارين الايرانيين في داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وأشار العميد واحدي الذي كان يتحدث اليوم السبت في مراسم تدشين انتاج هذه الطائرة الى أن استخدامها يؤدي الى أن تصبح مدة التدريب أقصر وأكمل.

وأعرب عن بالغ شكره لمنتسبي وزارة الدفاع في انتاج هذه الطائرة التدريبية، وشدد على أن هذا اليوم يعتبر أفضل يوم في تاريخ سلاح الجو في الجيش الايراني.

وتابع قائلا: لقد كنا في السابق نبعث طيارينا الى الخارج للتدريب على الطيران، وذلك لأن الأخير كان المحطة الاولى لفرض الحظر الظالم عليه، مما كان يتعذر تدريب الطيارين في خارج ايران.

وشدد على أن انتاج طائرة "ياسين" أدى الى أن يتم تدريب الطيارين في داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن أمله بأن تدخل المقاتلة " كوثر " في القريب العاجل الخدمة لرفع مستوى القدرة الدفاعية لايران.

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