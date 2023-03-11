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وزير الصحة: ايران البلد الوحيد شرق المتوسط الذي ينتج 6 أنواع من لقاحات كورونا

وزير الصحة: ايران البلد الوحيد شرق المتوسط الذي ينتج 6 أنواع من لقاحات كورونا
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الصحة الايراني، يوم السبت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم من اكثر الدول نجاحا في موضوع احتواء كورونا، بحيث اننا البلد الوحيد شرق المتوسط الذي ينتج 6 أنواع من لقاحات كورونا.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال تفقده لمشاريع في المجال الصحي والطبي بقضاء داراب بمحافظة فارس (جنوب ايران)، قال بهرام عين اللهي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم من اكثر الدول نجاحا في موضوع احتواء كورونا، بحيث اننا البلد الوحيد شرق المتوسط الذي ينتج 6 أنواع من لقاحات كورونا.

وأضاف: فضلا عن جميع العلاجات المتطورة لكورونا والتي قمنا بها، فقد قدمنا في هذا السبيل 300 شهيد من المدافعين عن الصحة.

وتابع وزير الصحة: خلال العام الحالي وبالتعاون مع مجلس الشورى الاسلامي قمنا بتنفيذ التأمين العام، بحيث شمل الغطاء التأميني 6 ملايين شخص بـ60 تريليون ريال. كما تم تأسيس صندوق للامراض الخاصة باعتماد 50 تريليون ريال.

وتفقد وزير الصحة الايراني عددا من المشاريع الصحية والمستشفيات في قضاء داراب واطلع على نسبة تقدم انجاز هذه المشاريع، مؤكدا ان افتتاح هذه المشاريع من شأنه ان يرفع مستوى المؤشر الصحي في هذه المنطقة.

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