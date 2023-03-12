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إستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بيلاروسيا - إيران قريبا

إستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بيلاروسيا - إيران قريبا
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن ديمتري كولتسيف، سفير بيلاروسيا لدى إيران، أن بيلاروسيا وإيران تخططان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مينسك وطهران قريبا.

العالم - إيران

وقال السفير البيلاروسي في تصريح لوكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" السبت على أعتاب زيارة الرئيس البيلاروسي إلى طهران اليوم الأحد: أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين بيلاروسيا وإيران التي توقفت عام 2017، ستلعب دورا مهما في الحفاظ على التبادلات التجارية المباشرة والعلاقات العلمية والتعليمية والثقافية بين البلدين.

وتابع: الرحلات الجوية المباشرة ستكون عاملا مهما لتوسيع التعاون الاقتصادي بين بيلاروسيا وإيران.

وسيصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى طهران الأحد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية.

وقال مكتب رئيس بيلاروسيا في بيان بهذا الصدد: إن لوكاشينكو سيقوم بزيارة إلى طهران لمدة يومين يلتقي خلالها الرئيس الإيراني سيدإبراهيم رئيسي.

وعلى هامش الاجتماع السادس عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، كلف رئيسا إيران وبيلاروسيا وزارتي خارجية البلدين بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها.

وسيكون تطوير التعاون الشامل وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية إيران الإسلامية وبيلاروسيا على جدول أعمال لوكاشينكو خلال زيارته لطهران حيث سيتبادل مسؤولو البلدين وجهات النظر حول الخطط الصناعية والزراعية والنقل في اجتماعاتهم.

كما سيتم خلال زيارة لوكاشينكو، إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الإقليمية والعالمية.

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