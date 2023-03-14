ابتسم أكثر.. قد تقلل خطر الإصابة بسكتة دماغية!

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ووجد فريق بحث أمريكي وأوروبي مشترك أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الصحة العقلية لديهم فرصة متزايدة بنسبة 46% لحدث عصبي قاتل محتمل. وأولئك الذين يعانون من المزيد من أعراض الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. ومن بين 26877 مشاركا في الدراسة، كان أولئك الذين ظهرت عليهم خمسة أعراض على الأقل معرضين لخطر الإصابة بنسبة 56%.

ومن المعروف أن الاكتئاب يسبب ضررا لصفائح دم الشخص المسؤولة عن منع التجلط. وتحدث العديد من السكتات الدماغية بسبب التخثر، ما يمنع الدم الحيوي من الوصول إلى الدماغ.

وقال الدكتور روبرت مورفي، المعد الرئيسي من جامعة غالواي في إيرلندا، في بيان: “الاكتئاب يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يكون له مجموعة واسعة من التأثيرات على حياة الشخص”.

لطالما ارتبط الاكتئاب بالسكتة الدماغية، حيث أشار العديد من الخبراء إلى كيفية تأثير حالة الصحة العقلية على تدفق الدم في الجسم.

وربطت الأبحاث السابقة الاكتئاب بانخفاض مستويات الصفائح الدموية، ما يزيد من خطر حدوث تجلط الدم المميت.