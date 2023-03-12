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الكيان الصهيوني يتابع خطة تشجيع هجرة "يهود فرنسا" لــ"إسرائيل"

الكيان الصهيوني يتابع خطة تشجيع هجرة
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير، صباح اليوم الأحد، إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر يهدف إلى تشجيع هجرة اليهود الفرنسيين إلى الكيان الصهيوني.

العالم - اوروبا

وتأتي المشاركة، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، على خلفية انخفاض أعداد المهاجرين اليهود من فرنسا في السنوات الأخيرة بنسبة 42%.

وكشفت الصحيفة العبرية، عن نية "سوفير" طرح حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي ستقدم ليهود فرنسا، فيما يتعلق بالحياة في الكيان الصهيوني، والحصول على فرص عمل مباشرة، وتحسين أوضاع حياتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع الصهيوني وسوق العمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد الموافقة على زيادة الميزانية الخاصة بالوزارة بمبلغ 120 مليون شيكل.

وهذه الزيارة الثانية للوزير الصهيوني إلى فرنسا في غضون شهر، على خلفية البيانات المقلقة - كما وصفتها الصحيفة - بشأن الانخفاض الحاد في هجرة اليهود من فرنسا إلى الكيان الإسرائيلي.

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