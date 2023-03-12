"وول ستريت جورنال": شي دعا الدول الخليجية وإيران لعقد قمة في بكين

العالم-إيران

وذكرت الصحيفة أن هذا الاقتراح قدمه الرئيس الصيني في ديسمبر 2022 على هامش القمة العربية الصينية في الرياض. ووافقت السلطات الإيرانية "بعد أيام قليلة" على المشاركة في مثل هذا الاجتماع.

وكشفت عن "القمة غير معلنة بين دول مجلس التعاون (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) وإيران، ستعقد في وقت لاحق هذا العام"، بعد اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأعلنت السعودية وإيران والصين، في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.