تونس.. معركة كسر العظم بين الرئيس والمعارضة؟ – الجزء الثاني

العالم – المغاربية

تظاهرات احتجاجية رفعت شعارات تطالب بتنحي سعيد الذي يتهم المعارضين بالتآمر على أمن الدولة في حين حسم اتحاد الشغل وجهته وانضم الى المعركة المفتوحة ضد الرئيس بعد ما طالت تلك الحملات هياكله وقياداته. فما الدور الذي سيلعبه اتحاد الشغل هذه المرة؟ وما مآلات المعركة بين الرئيس والمعارضة؟ وماذا عن تداعياتها.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش الصراع بين الرئيس والمعارضة في تونس.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..