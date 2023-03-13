الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نائبة بايدن تقوم بجولة إفريقية وسط منافسة مع الصين

نائبة بايدن تقوم بجولة إفريقية وسط منافسة مع الصين
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تقضي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أسبوعا في إفريقيا نهاية مارس، حيث تعمل الولايات المتحدة على تعميق تواصلها مع القارة وسط منافسة عالمية، ولا سيما مع الصين.

العالم _ الأميرکيتان

وقال بيان صادر عن كيرستن ألين، المتحدثة باسم نائبة الرئيس، إن "الزيارة ستعزز شراكات الولايات المتحدة في جميع أنحاء إفريقيا وتدفع جهودنا المشتركة في مجال الأمن والازدهار الاقتصادي".

وتأتي خطط هاريس في أعقاب زيارتين للسيدة الأولى جيل بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

وتعتزم هاريس زيارة غانا في الفترة من 26 إلى 29 مارس، ثم تنزانيا من 29 إلى 31 مارس، على أن تكون محطتها النهائية هي زامبيا في الفترة من 31 مارس إلى الأول من أبريل.

لدى هاريس صلة شخصية بالدولة الثالثة في خط سير رحلتها. فقد عمل جدها لأمها في زامبيا قبل سنوات، وزارته هناك عندما كانت فتاة صغيرة. قالت ألين إن جدول أعمال نائبة الرئيس ستشمل تعزيز الديمقراطية والتأقلم مع المناخ وتمكين المرأة اقتصاديا والأمن الغذائي.

إلى جانب لقاء رؤساء البلدان الثلاثة التي تزورها، تعتزم هاريس التحدث مع "القادة الشباب وممثلي الأعمال ورجال الأعمال والمشردين الأفارقة"، بحسب ألين.

روابط ذات صلة

أمريكا مستاءة.. وثائق الإتفاق الإيراني السعودي لم تُكتب باللغة الإنجليزية!

إيران تؤمن بضرورة الحصول على ضمانات يمكن التحقق منها من أمريكا

رئيس وزراء بريطانيا يتوجه إلى أمريكا اليوم الأحد

هل بإمكان أمريكا منع قيام تعاون عسكري دفاعي بين إيران و روسيا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ايران تشهد حركة دبلوماسية دولية نشطة تؤكد موقعها ودورها الاقليمي

شكري يبلغ بيدرسن حرص مصر على حل سياسي في سوريا وفقا للقرار 2254

السويد تواصل اعتقال لاجئ فلسطيني قاوم حرق المصحف الشريف

1.056 مليار دولار الدخل السياحي للشهرين الماضيين

نائبة بايدن تقوم بجولة إفريقية وسط منافسة مع الصين

تداعيات الاتفاق الايراني السعودي على الكيان