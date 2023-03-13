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السويد تواصل اعتقال لاجئ فلسطيني قاوم حرق المصحف الشريف

السويد تواصل اعتقال لاجئ فلسطيني قاوم حرق المصحف الشريف
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

ناشد عدد من النشطاء الفلسطينيين للإفراج عن اللاجئ الفلسطيني الشاب عدي خالد يوسف من سجون السلطات السويدية.

العالم _ أوروبا

ووفقاً لنشطاء فإن السويد تواصل اعتقال ومحاكمة الشاب يوسف المنحدر من مخيم العائدين بحمص للاجئين الفلسطينين بتهمة مقاومة الشرطة خلال محاولته منع المتطرف راسموس من حرق القرآن الكريم في مدينة أوربرو السويدية.

وأشاروا إلى أن السلطات السويدية داهمت منزل عائلته في الـ 18 من كانون الثاني 2023، واعتقلته بطريقة غير إنسانية واقتادته للسجن.

ونبه النشطاء إلى أن الشاب يعرض على القضاء كل 15 يوماً ليتم تجديد سجنه الانفرادي مرة أخرى دون السماح لأي جهة بالتدخل، في حين يسمح لعائلته بزيارته كل أسبوعين تحت حراسة مشددة، متوقعين إصدار الحكم عليه نهاية آذار الجاري.

يذكر أن عدة مظاهرات عمّت المدن السويدية احتجاجاً على حرق نسخ من القرآن الكريم تخلل بعضها أعمال عنف أدت إلى إصابة عدة مدنيين وعناصر من الشرطة السويدية في حين حكم على العديد من المشاركين بالسجن أو الترحيل.

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السويد تواصل اعتقال لاجئ فلسطيني قاوم حرق المصحف الشريف