شكري يبلغ بيدرسن حرص مصر على حل سياسي في سوريا وفقا للقرار 2254

العالم- مصر

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن سامح شكري أحاط المبعوث الأممي بالدعم الذي قدمته مصر إلى سوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر في فبراير الماضي، والزيارة التي قام بها إلى دمشق للوقوف إلى جانب سوريا في تلك الأزمة.

وشدد الدبلوماسي المصري على ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف لمساعدة سوريا على الصمود أمام تلك التبعات.

وأضاف المتحدث أن سامح شكري استمع إلى رؤية المبعوث الأممي حول تطورات مساعي الدفع بالحل السياسي في سوريا، حيث أكد الوزير المصري على أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية، وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة للشعب السوري.

وأفاد أبو زيد بأن وزير الخارجية المصري أكد لبيدرسن استمرار دعم مصر الكامل لجهوده، وهو ما كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي الذي أعرب عن تقديره لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنساني، وهو ما يأتي في إطار الدور المحوري لمصر بالمنطقة.

وقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة.