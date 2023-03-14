الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران وبغداد توقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي

طهران وبغداد توقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

وقعت إيران والعراق اتفاقا للتعاون في مجالات النقل والتجارة والطاقة والكهرباء والمياه والتعامل المصرفي والمالي.

العالم - إيران

وجاء الاعلان عن هذا الاتفاق على لسان ووزير الاقتصاد والشؤون المالية "سيد احسان خاندوزي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة العراقي " أثير داوود الغريري" في بغداد الإثنين، حيث بين "خاندوزي" ان هذا الاتفاق حصل خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين البلدين الذي عقد في بغداد، ملفتا الى ان ايران قدمت كامل الدعم ليكون العراق موحدا.

واعتبر "خاندوزي"، ان تحقيق زيادة بواقع 20 في المائة على صعيد التعاون التجاري بين طهران وبغداد خلال 11 شهرا مضت، وتوافد ما يزيد عن 7 ملايين زائر بين البلدين، من بوادر تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي اكثر فاكثر.

وقال وزير الاقتصاد الايراني، إن دبلوماسية الجوار التي تنتهجها الحكومة الايرانية ونهج الحكومة العراقية برئاسة "محمد شياع السوداني"، تجمعهما قواسم مشتركة وفيرة؛ وانطلاقا من ذلك نحن نتطلع الى اتخاذ الخطوات اللازمة بوتيرة اسرع وفي وقت اقصر.

روابط ذات صلة

ايران والعراق يوقعان محضرا مشتركا لتطوير العلاقات الاقتصادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس

الكنيست يوافق على قانون يمنع عزل نتنياهو من منصبه

مع دخول إضرابه اليوم الخامس.. تَدهور صحة النّائب المعتقل البحريني الشيخ حسن عيسى

اتفاق بين ايران وروسيا البيضاء في هذا المجال

نائب عراقي: اتفاق ايران والسعودية يحمل مضامين للشرق الاوسط

طهران وبغداد توقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي