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كابل تؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع طهران

كابل تؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع طهران
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد وکیل وزارة الصناعة والتجارة الأفغاني  "نور الدين عزيزي"  على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران حسب امكانيات المتوفرة لدى البلدين.

العالم - إيران

وجاء ذلك على لسان وکیل وزارة الصناعة والتجارة الأفغاني "نور الدين عزيزي" في لقاء له اليوم الثلاثاء مع رجال أعمال ونشطاء اقتصاديين في محافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران، حيث قال: ينبغي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأفغانستان لان هناك العديد من الامكانيات متوفرة لدى البلدين يمكن استثمارها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وأضاف، أن افغانستان تحاول تطوير وزيادة التبادل التجاري مع إيران وجهودنا هي أن تكون لدينا أنشطة اقتصادية مشتركة.

وأكد وکیل وزارة الصناعة والتجارة الأفغاني، أن هناک اواصر ومشترکات کبیرة ثقافية ولغوية ودينية بين ايران وأفغانستان، مشددا على رغبة بلاده في استمرار التبادل التجاري مع إيران عبر بندر عباس وتشابهار.

وأشار عزيزي الى ان قیمة التبادل التجاري مع ايران تبلغ ملياران دولار ونرغب زيادة هذا المبلغ لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويا نظرا للطاقات المتوفرة لدى كلا البلدين، مؤكدا على عزم أفغانسان من أجل زيادة التجارة مع إيران.

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