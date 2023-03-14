'سوناك' وبايدن اتفقا على أهمية الحوار مع الصين

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وأضافت الحكومة البريطانية، أنّ سوناك ناقش مع بايدن الحاجة الملحة لاستمرار دعم أوكرانيا.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أول أمس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الغواصات النووية التي تنوي كانبرا الحصول عليها من أجل التصدي للصين.

وبحث بايدن وسوناك أهمية الاستمرار في تعميق العلاقة الاقتصادية القوية والمرنة بين أمريكا وبريطانيا، وفقا لما أوضحه بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف البيان أنّ "الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان وتستثمران معا لقيادة التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعات المستقبل وتعزيز مرونة اقتصاد البلدين".