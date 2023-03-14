الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعصار 'فريدي' يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي

إعصار 'فريدي' يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في مالاوي، تلقيها تقارير أولية حول الأضرار الناجمة عن إعصار "فريدي" المداري الذي ضرب أجزاء من البلاد.

العالم - إفريقيا

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، والأضرار الناجمة عن الرياح القوية في 12 منطقة بينها مقاطعة بلانتيري، وزومبا، ومدن نسانغي وفالومبي، وثيولو، ومولانغي.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 190 قتيلا و584 مصابا، إلى جانب 37 آخرين في عداد المفقودين.

وبحسب البيان، بلغ عدد المتضررين جراء الإعصار 13099 أسرة (حوالي 58946 شخصا)، بينهم 19371 شخصا تم نقلهم إلى 57 مخيما.

ولفتت الهيئة إلى أنها تواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة من الإعصار.

وكانت السلطات المحلية في موزمبيق، أعلنت أمس، مصرع 4 أشخاص، جراء الإعصار الذي ضرب أجزاء من البلاد.

وبدأ إعصار "فريدي" يتشكل مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، في المنطقة الواقعة بالقرب من شمال غرب أستراليا، والجزء الجنوبي من إندونيسيا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار 'غابريل'في نيوزيلندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'تلغراف' البريطانية ترحب بتوقيع خارطة الطريق بين إيران والسعودية

الرئيس الأسد يصل موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

إعصار 'فريدي' يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي

ابو الغيظ: القمة السعودية الإيرانية مفاعيلها هي ارساء نوع من الاستقرار 

مصدر مصري: تواصل مصر وإيران قائم في دوائر 'ذات طابع خاص'

الصين: الاتفاق بين إيران والسعودية نموذج لحل الخلافات بالحوار