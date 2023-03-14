إعصار 'فريدي' يقتل 190 شخصا ويصيب 584 في مالاوي

العالم - إفريقيا

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، والأضرار الناجمة عن الرياح القوية في 12 منطقة بينها مقاطعة بلانتيري، وزومبا، ومدن نسانغي وفالومبي، وثيولو، ومولانغي.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 190 قتيلا و584 مصابا، إلى جانب 37 آخرين في عداد المفقودين.

وبحسب البيان، بلغ عدد المتضررين جراء الإعصار 13099 أسرة (حوالي 58946 شخصا)، بينهم 19371 شخصا تم نقلهم إلى 57 مخيما.

ولفتت الهيئة إلى أنها تواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة من الإعصار.

وكانت السلطات المحلية في موزمبيق، أعلنت أمس، مصرع 4 أشخاص، جراء الإعصار الذي ضرب أجزاء من البلاد.

وبدأ إعصار "فريدي" يتشكل مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، في المنطقة الواقعة بالقرب من شمال غرب أستراليا، والجزء الجنوبي من إندونيسيا.