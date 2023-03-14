البنتاغون يرفض الكشف عما إذا كانت طائرته المسيرة التي سقطت 'مسلّحة'

العالم - الأميرکيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "لا أعتزم الدخول في التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذه الطائرة".

وأضاف أن مسؤولي البنتاغون، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستين، لم يتصلوا بنظرائهم الروس بشأن حادث الطائرة المسيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد زعمت بتحطم طائرة أمريكية مسيرة بعد "اعتراض غير مهني لها من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود"، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها، حسب ادعاء البنتاغون.