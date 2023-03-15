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مستوطنون يقتلعون 170 شجرة زيتون معمرة شرق سلفيت

مستوطنون يقتلعون 170 شجرة زيتون معمرة شرق سلفيت
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أقدم مستوطنو مستوطنتي راحاليم وتفوح المقامات على اراضي مواطني بلدتي ياسوف والساوية، صباح اليوم، على تقطيع وتكسير عشرات اشجار الزيتون المعمرة شرق سلفيت.

العالم - فلسطين

وقال نائب رئيس بلدية ياسوف وائل ابو ماضي لـ معا ":ان مستوطني رحاليم وتفوح، قاموا بتكسير 170 شجرة زيتون معمرة تترواح اعمارها ما بين 50-80 عاما، تعود ملكيتها للاشقاء رضا وراضي وناجح واحمد عطياني من قرية ياسوف، وللمواطن وجيه ابو كمال من قرية الساوية.

واضاف ابو ماضي، ان المنطقة وتعرف بالمحاور تقع بين قريتي ياسوف والساوية والقريبة من المستوطنتين تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث اصبح مجموع ما تم تكسيره واقتلاعه ما يقارب 300 شجرة زيتون معمرة، والهدف من هذه الاعتداءات ترك المواطن لارضه وهجرها وبالتالي زراعتها وتوسعة مستوطناته عليها.

وبدوره حمل محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه، مشددا على ان محافظة سلفيت ومؤسساتها المختصة تتابع عن كثب هذه الاعتداءات المتكررة لمواجهتها بكافة الوسائل القانونية والامكانيات المتاحة، داعيا المواطنين للتمسك بأراضيهم والعمل على استصلاحها والاهتمام بها لقطع الطريق امام مخططات الاحتلال في سرقة ارضه.

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