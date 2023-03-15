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بدعم أمريكي..'قسد' تواصل مداهمة منازل المواطنين في الحسكة

بدعم أمريكي..'قسد' تواصل مداهمة منازل المواطنين في الحسكة
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

داهمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في حي الليلية والمنازل المجاورة للسجن المركزي في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث تقع مقرات لقوات الاحتلال الأمريكي.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” طوقت حي الليلية بعد منتصف ليلة أمس، وبدأت بمداهمة منازل الحي والمنازل المقابلة للسجن المركزي”.

وبينت المصادر أن هذه المداهمات تتكرر بين الحين والآخر، وهي تستهدف المنطقة السكنية التي تقع في محيط مقرات قاعدة أمريكية في حي غويران، في إطار محاولات متواصلة للضغط على السكان ودفعهم لمغادرة هذه المناطق.

وكانت ميليشيا “قسد” استولت في الخامس من الشهر الجاري على 32 منزلاً في تجمع أبنية جمعية الجبسة في مدينة الحسكة، وطردت القاطنين فيها لتوفير الحماية لقواعد الاحتلال الأمريكي في تلك المنطقة.

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