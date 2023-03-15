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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس الأسد: التطورات الأخيرة تطلبت منا أن نلتقي اليوم وأقدم شكري لروسيا على تقديمها المساعدات لسوريا إثر الزلزال المدمر
بدء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في الكرملين
رئيس الوزراء العراقي: نرحب بالاتفاق بين الرياض وطهران
رئيس الوزراء العراقي: هناك مبالغة بالحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي
وزير المالية السعودي: هناك فرص كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران
السفير الروسي في الولايات المتحدة يدعو واشنطن إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" بعد حادث المسيرة
الرئيس بشار الأسد يصل إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا
طيران الجيش العراقي يقصف أوكار داعش خلف جبل "مرسي علي" ضمن مقتربات طوزخرماتو
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-03-2023
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الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.