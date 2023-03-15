الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما:

روسيا وسورية..العلاقات الثنائية وإعادة الإعمار والتسوية ومسيّرة أميركية ترفع منسوب التأزم الروسي الاميركي

روسيا وسورية..العلاقات الثنائية وإعادة الإعمار والتسوية ومسيّرة أميركية ترفع منسوب التأزم الروسي الاميركي
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج بانوراما في هذه الليلة، العلاقات الثنائية وإعادة الإعمار والتسوية بين روسيا وسوريا، وكذلك رفع منسوب التأزم الروسي الاميركي بسبب المسيّرة ألاميركية.

العالم - بانوراما

أكد الرئيس الروسي بوتين خلال قمة جمعته بالرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين؛ أن الاتصال مع سوريا مستمر وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا. بدوره استغل الأسد الزيارة الاولى له بعد الحرب في اوكرانيا لتجديد موقف بلاده الرافض للحرب النازية الغربية.

نفت موسكو أن تكون مقاتلاتها قد اصطدمت بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود، ما أدى الى سقوطها. ورفعت حادثة طائرة الدرون منسوب التوتر بين موسكو وواشنطن الى مستويات متقدمة بعد اتهام الاخيرة لموسكو بتعمد إسقاط الطائرة بينما كانت تحلق فوق المياه الدولية بحسب التوصيف الاميركي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

سقوط درون أميركية في البحر الأسود وموسكو تنفي استهدافها

شاهد.. هذا ما دار في لقاء بوتين والأسد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مدير مطار صنعاء: الحركة الجوية للمطار لازالت رهن تعنت دول العدوان

قيادي كردي: السوداني سيزور واشنطن

زعيم أكبر حزب إسلامي في الجزائر يعلن نهاية ولايته

جوزيب بوريل يدعو للتصدي لعنف المستوطنين

بانوراما: روسيا وسورية..العلاقات الثنائية وإعادة الإعمار والتسوية ومسيّرة أميركية ترفع منسوب التأزم الروسي الاميركي

شاهد.. الفتيات الأفغانيات يواجهن مستقبلا غامضا