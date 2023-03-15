روسيا وسورية..العلاقات الثنائية وإعادة الإعمار والتسوية ومسيّرة أميركية ترفع منسوب التأزم الروسي الاميركي

العالم - بانوراما

أكد الرئيس الروسي بوتين خلال قمة جمعته بالرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين؛ أن الاتصال مع سوريا مستمر وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا. بدوره استغل الأسد الزيارة الاولى له بعد الحرب في اوكرانيا لتجديد موقف بلاده الرافض للحرب النازية الغربية.

نفت موسكو أن تكون مقاتلاتها قد اصطدمت بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود، ما أدى الى سقوطها. ورفعت حادثة طائرة الدرون منسوب التوتر بين موسكو وواشنطن الى مستويات متقدمة بعد اتهام الاخيرة لموسكو بتعمد إسقاط الطائرة بينما كانت تحلق فوق المياه الدولية بحسب التوصيف الاميركي.

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