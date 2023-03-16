استياء مواقع التواصل من تعليق عمل مراسلة فرانس 24

العالم - هاشتاغ

الحرية ممارسة، والديمقراطية فعل، وتقَبُّل الآخر لا يكون بالكلام فقط. لكن بالنسبة للإعلام الغربي فإن هامش تقبل الآخر يضيق مع الأحداث التي يشهدها العالم. قناة فرانس اربعة وعشرون، لم تستطع تحمل منشورات لمراسلتها في فلسطين ليلى عودة، فحولتها إلى التحقيق وعلقت عملها. ليلى عودة تعرضت لمضايقات سابقا مباشرة على الهواء من قبل مستوطنين. وبدلا من محاسبة هؤلاء تقوم القناة اليوم بتعليق عمل مراسلتها.

اما في لبنان، فمن ألف وخمسمئة إلى مئة ألف، تحولت قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية. تحول هائل له انعكاسات صعبة جدا على حياة اللبنانيين والاقتصاد في البلاد، خاصة وأن الحلول ما زالت غائبة حتى اللحظة.

في الکويت ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، حالة من الجدل والنقاش في الشارع الكويتي، والسبب مشروع الدوام المرن الذي تعمل الحكومة على تطبيقه، ويهدف بحسب الحكومة الى مواجهة مشاكل الازدحام والانتاجية وغيرها.

في موضوع اخر، قديمة هي قضية المهاجرين عبر البحر لاسيما إلى أوروبا. لكن الملفت في الأيام الأخيرة هو ما قام به القضاء في اليونان. حيث حكم على شخص مصري بالسجن مئتين وثمانين عاما. والسبب هو أنه ينقل المهاجرين إلى اوروبا.