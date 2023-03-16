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شاهد.. الرئيس السوري يحسم مصير اللقاء مع الرئيس التركي

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

بعدما كثر الحديث عن لقاء محتمل يجمع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، حسم الأخير مصير هذا اللقاء بتصريح واضح لموقع روسي.

العالم - سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنّ دمشق تعتبر تركيا دولةً محتلة.

وأكد الاسد في مقابلة مع موقع اسبوتنيك، عدم إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ما لم تخرج تركيا من الأراضي السورية.

وعن شروط تحقق هذا اللقاء قال الرئيس السوري:"هذا يرتبط بالوصول الی مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون اي التباس للخروج الكامل من الاراضي السورية والتوقف عن دعم الارهاب واعادة الوضع الی ماكان عليه قبل بدء الحرب في سوريا؛ وهذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها ان يكون هناك لقاء بيني وبين اردوغان؛ عدی عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء؟".

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