أهم رسائل المناورات الايرانية الروسية الصينية المشتركة

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية لفت شهرام إيراني الى أنه لكل الدول في المنطقة الحق في الدفاع عن امنها والعالم خرج من الاحادية مؤكدا الى إمكانية اشراك جميع من يريد ان يدافع عن امن المنطقة.

وقال شهرام ايراني كانت كريقة التدريبات والاساليب التي تم تنفيذها اكدت فيها أن جميع القوى في المناورات تعمل بلغة مشتركة وهو هدف المناورات وقد تم نقل المفاهيم بين الوحدات القتالية بين الجيش والحرس الثورة الايرانية والقوات الصينية والروسية كما استطلعنا من الوحدات قالوا انها جرت بجودة عالية وكان التنسيق بينهم رائعا جدا مشيرا أن اهم رسائل تلك المناورات هي التأكيد على أهمية المنطقة المائية في انها ممر مائي مهم وهي تصل بين دول العالم والمنطقة وهي المصدر الكبير للنفط في هذا العالم وان 60% من النفط يعبر من هذا الممر المائي البحري والتجارة البحرية تتم عن طريق هذا المعبر وبالتالي يجب توفير الضمان الامني لكي ينعم سكان هذه المنطقة بالامن والاستقرار وتتم التبادل التجاري فيها.

وأكد محمد لاجوردي مراسل قناة العالم الى مناورات حزام الأمن البحري التي تجري في منطقة تشابهار جنوب شرق إيران بين القوات البحرية الايرانية والصينية والروسية أن المناورات بدأت اليوم بالمرحلة التكتيكية. مشيرا الى أهميتها ودلالاتها الكثيرة خاصة في ظل الاوضاع التي تشهدها المنطقة.

وفي ميناء تشابهار جنوب شرق ايران، وعلى مساحة تبلغ حوالي سبعة عشر ألف كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي، كانت قد انتشرت قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقطع بحرية روسية وصينية لتجري تدريبات على الإنقاذ والاغاثة وسط البحار، ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.

وكانت عناصر من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينة في لحظة تنسيق قبل بدء المناورات البحرية المشتركة، وضعوا اللمسات الأخيرة لتحرك قوى الدول الثلاث في أعالي البحار في مناورات تحمل شعارْ 'السلام؛ الصداقة والامن البحري المستدام".

وقال قائد المجموعة البحرية الروسية، اولغ غلادغي:"هذه المناورات التي تقام بين الدول الثلاث هي من أجل تأمين الامن في المنطقة ودعم القوات المتواجدة فيها".

وقال قائد المجموعة الصينية، تشو ماي شي:"نحن مسرورون لمشاركتنا في هذه المناورات إلى جانب ايران وروسيا الصديقتين ونأمل استمرارها في الأعوام القادمة والمهم هو أن هذه القدرات البحرية الثلاث تجري المناورات هنا".

حيث أنه للمرة الرابعة تجري ايران مناورات بحريةً مشتركةً مع روسيا والصين كقوتين كبيرتين، مناورات قد تهدف الى رسم معادلة جديدة في التعاون العسكري بمنطقة تواجه العديد من التحديات على المستوى الأمني وسلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن المناورات تهدف الی ترسيخ الامن ورکائزه في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول الثلاث دعماً للسلام العالمي والامن البحري وايجاد اسرة بحرية بمستقبل مشترك.

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