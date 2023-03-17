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بدء المرحلة التكتيكية للمناورات المشتركة الايرانية الروسية الصينية

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

هي المرحلة التكتيكية من المناورات البحرية المشتركة الايرانية الروسية والصينية تبدأ على الساحل الجنوبي لايران وفي شمال المحيط الهندي، مرحلة تركز على تنفيذ عمليات لمكافحة الارهاب والقرصنة البحرية.

العالم - خاص بالعالم

وأكد الأدميرال مصطفى تاج الديني المتحدث باسم المناورات:"اليوم يتم تنفيذ اغلب المراحل الكتيكية للمناورات لاختبار التنسيق بين جميع القوى المشاركة وان جميع هذه المراحل يتم تقييمها من قبل المشرفين المحليين والأجانب من باكستان وكازاخستان الذين حضروا في المناورات.

تمارين تحاكي عمليات عسكرية حقيقية، تريد منها الدول الثلاث التأكيد على مستوى التنسيق بينها، وأكثر من ذلك أنهم في كامل جهوزيتهم للرد على اي تحرك يستهدف استقرار المنطقة

تدريبات تم فيها استعمال الذخيرة الحية باتجاه اهداف بحرية وجوية، وتم التمرين على عمليات تتناسب مع التهديدات الموجودة في المنطقة، اضافة الى إجراء عمليات تحرير القطع البحرية المختطفة، وإنقاذ أخرى تواجه مشاكل داخل البحار".

وقال العقيد البحري محمد نوذري قائد مقر تشابهار التابع لحرس الثورة الإسلامية:"كما تعلمون فإن رسالة المناورات هي السلام والصداقة والأمن البحري المستدام، وإقامة المناورات يبين أن ايران تستطيع أن تجمع القوى البحرية ومن خلال هذا الأمر عبر جميع الإمكانيات لتحقيق الامن البحري والسلام".

المناورات في شمال المحيط الهندي قد يقرؤها الكثيرون بأنها تؤسس لتكتل عسكري جديد في مواجهة التحالفات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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