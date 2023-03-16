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وزير الخارجية السعودي: نتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار المنطقة

وزير الخارجية السعودي: نتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار المنطقة
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

عبر وزير الخارجية السعودي ىفيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن أمله بأن يعزز الاتفاق مع إيران احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.

العالم - السعودية

وقال ابن فرحان، خلال كلمته في الدورة الـ49 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في موريتانيا، إن المملكة تتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار منطقة الخليج (الفارسي)"، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوارات مع إيران على مدار عامين كاملين في بغداد ومسقط وبكين سعيا لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وبشأن القضية الفلسطينية، أوضح وزير الخارجية السعودي أن "المملكة تؤكد مجددا حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 67"، داعيا "المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.

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