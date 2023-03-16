الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣
١٠:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية التركي يزور مصر الیوم الجمعة

وزير الخارجية التركي يزور مصر الیوم الجمعة
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر تركي مطلع، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،يتوجه اليوم الجمعة، إلى مصر لإجراء مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.

العالم-تركيا

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تشاووش أوغلو سيتوجه مساء الجمعة إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري".

ولم يفصح المصدر عن سبب زيارة تشاووش أوغلو المفاجئة هذه إلى مصر.

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا الشهر الماضي، في زيارة لمنطقة الزلزال، حيث كانت أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السيسي أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في نوفمبر الماضي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.

ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.

روابط ذات صلة

الرئيس السوري: اللقاء مع أردوغان ممكن في أي وقت إذا...

الأسد يتحدث عن بداية حراك عربي تجاه دمشق وطرح أفكار تنتظر التنفيذ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية التركي يزور مصر الیوم الجمعة

أمريكا تعلن موقفها من إرسال "إف-16" إلى كييف

هنية يثمّن جهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الإماراتي: لن نسمح بإستخدام جغرافية الإمارات ضد إيران

العثور على براميل اليورانيوم المفقودة في ليبيا

مئات من جنود الاحتلال يهددون بعدم الانصياع للخدمة