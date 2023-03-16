وزير الخارجية التركي يزور مصر الیوم الجمعة

العالم-تركيا

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تشاووش أوغلو سيتوجه مساء الجمعة إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري".

ولم يفصح المصدر عن سبب زيارة تشاووش أوغلو المفاجئة هذه إلى مصر.

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا الشهر الماضي، في زيارة لمنطقة الزلزال، حيث كانت أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السيسي أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في نوفمبر الماضي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.

ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.