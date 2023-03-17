تطورات المشهد الإنتخابي في لبنان وموقف حزب الله منه

العالم – استوديو بيروت

مرشح أول يتربع على غالبية وطنية مطلقة قد يكون اعلان ترشيحه مدخلا قويا في اختراق أزمة الرئاسة فهل يشهد لبنان انفراجا في هذا الملف وبدايات لحلول في الازمات المتواترة.

وتطرق البرنامج الى المقلب الآخر المتمثل في محاولات من كتل مسيحية للاطباق على ترشيحه وسلب الميثاقية من هذا الترشيح فما مآلات هذه المحاولات أما خارجيا فقد شكل الاتفاق السعودي الايراني بارقة أمل في توافقات قريبة تترجم داخليا على القوى السياسية فما المتغيرات المتوقعة في الموقف السعودي وكيف ستترجم في فك الارتباط بالمشهد السياسي اللبناني.

وحول مسألة انتخابات الرئيس وفيما يتعلق بالتطورات على الحدود الجنوبية على فلسطين المحتلة ومزاعم العدو بوجود متسلل من لبنان كان قد فجر عبوة ناسفة والرسالة التي يرد العدو ايصالها اليوم وفيما إذا كنا على أبواب عدوان اسرائيلي جديد، أكد الصحفي رضوان عقيل أنه الى أن حصول مثل تلك العملية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة هي خرق للأجهزة الامنية الاسرائيلية وحتى الان لم نسمع الا الرواية الاسرائيلية منوها أن حزب الله والمقاومة والسلطات اللبنانية لم يصدر عنهم أي بيان بهذا الخصوص.

واستعرض البرنامج كلمة السيد حسن نصر الله خلال الإحتفال التكريمي الذي ينظمه حزب الله بمناسبة يوم الجريح وتكريمًا للجرحى والأسرى المقاومين حيث اعتبر:" ان”المرشح الطبيعي الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية ونعتبر ان المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار موجودة في شخصه هو الوزير سليمان فرنجية وبدأنا حواراً مع حلفائنا لدعم مرشح للرئاسة ووصلنا إلى نتائج،

وأكد السيد نصر الله أنه "عندما نسمي شخصية للرئاسة فإنه التزام جدي فلا نناور ولا نغير مرشحنا في المستقبل"، كاشفاً بأنّ المرشح الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية ويعتبر أنّ المواصفات تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية.

وعن ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر قال السيد نصرالله: "منذ توقيع التفاهم في 6 شباط 2006 نحن حريصون على هذا التفاهم وما زلنا ولكن هذا التفاهم لم يحولنا الى حزب واحد بل ما زلنا حزبين ولم يجعل أحدا تابعا للآخر".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف :

- الصحفي رضوان عقيل

التفاصيل في الفيديو المرفق ...