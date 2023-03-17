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أوشاكوف: الرئيسان الروسي والصيني بصدد بحث التعاون بعدة مجالات

أوشاكوف: الرئيسان الروسي والصيني بصدد بحث التعاون بعدة مجالات
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية إن التعاون العسكري بين روسيا والصين سيطرح خلال المحادثات بين الرئيسين بوتين وشي بحضور قادة الحكومة الروسية.

العالم- روسيا

وأضاف أوشاكوف للصحفيين: "ستناقش مشاكل التعاون العسكري الفني. وكل من وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري دميتري شوغاييف مدعوان لإجراء المحادثات".

ونوه بأنه سيتم التطرق إلى جميع الموضوعات الرئيسية للتعاون بين البلدين خلال المحادثات الروسية الصينية، بما في ذلك الطاقة.

ولفت أوشاكوف إلى أنه نظرا لأهمية الزيارة من المتوقع أن يشارك في المباحثات تمثيل كبير من الجانب الروسي كنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف وغيرهم من المسؤولين الروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين عن زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيناقش الرئيسان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي.

كما من المقرر تبادل وجهات النظر بين الرئيسين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية، إضافة إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة، وفق بيان الكرملين.

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