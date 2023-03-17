محكمة باكستانية تعلق مذكرة التوقيف بحق عمران خان

العالم- باكستان

وحسب قناة "GEO" جاء في قرار صدر عن المحكمة: "استمع القاضي الرئيسي للمحكمة العليا في إسلام آباد عامر فاروق إلى بيان خان طعن فيه بقرار محكمة مقاطعة إسلام آباد بإصدار مذكرة توقيف بحق خان. وقالت المحكمة العليا إنه يجب السماح لرئيس الوزراء السابق بالمثول أمام المحكمة".

واستأنفت محكمة باكستانية، الاثنين الماضي، سريان مفعول مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق في قضية بيع الهدايا الأجنبية. وفي اليوم ذاته وصلت مجموعة من رجال الأمن من العاصمة الباكستانية إلى مدينة لاهور لاعتقال خان. والثلاثاء الماضي حاولت التسلل إلى مقر خان لكن أنصار حزب "تحريك إنصاف" الذي يترأسه خان، لم يسمحوا لها بعمل ذلك.

وقالت قناة "GEO" آنذاك إن الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار خان أسفرت عن إصابة 54 شخصا من رجال الأمن و8 مدنيين. وأمس الخميس علقت المحكمة إجراء أي عمليات تتعلق باعتقال خان.